Manisa'da boş arazide erkek cesedi bulundu

3.Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Olay Alaşehir'e bağlı Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde üzüm bağına gitmek için yola çıkan vatandaşlar, boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir şahıs farketti. Vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı ve olay yerinde incelemelerde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, yapılan kontrollerde şahsın vücudunda herhangi bir darp veya kesici-delici izine rastlanmadı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın Kula nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Ramazan Seylan olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden Ramazan Seylan, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - MANİSA