Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

En sıcak haziran ayını yaşayan Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana ve bölgedeki turistlik çadırlara sıçramadan Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

10.06.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En sıcak haziran ayını yaşayan Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bir yangın, ormanlık alana ve bölgedeki turistlik çadırlara sıçramadan Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Yuntdağı bölgesindeki Ortaköy'de kurulan, turistlik bir dinlenme yeri olan OBASYA çadırlarının da yer aldığı alanda yaşandı. Öğlen saatlerinde başlayan yangının ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Orman ekipleri ile birlikte yoğun bir çalışma başlatan itfaiye ekipleri, ormanlık alana doğru ilerleyen yangını kontrol altına aldı. Makilik alanın ve meşe ağaçlarının etkilendiği yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çadırlara ulaşması önlendi

Öte yandan, turistlik dinlenme alanı OBASYA çadırlarının yanında başlayan yangın, bölgeye yakın olan Büyükşehir Belediyesi Osmancalı itfaiye müfreze ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla çadırlara ulaşmadan kontrol altına alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, İtfaiye, Manisa, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
23:27 Fatih Bucak’tan Haberler.com’a özel samimi itiraf: Susurluk’la anılmak kötü bir şey değil Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:19:09. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement