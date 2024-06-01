Manisa'da çıkan yangına 71 ekip müdahale ediyor - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangına 71 ekip müdahale ediyor

Manisa\'da çıkan yangına 71 ekip müdahale ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangına müdahale eden ekip sayısı 71'e çıkarıldı. Yangın nedeniyle Uşak-Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu.

01.06.2024 22:12
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale eden ekip sayısı 71'e çıkarılırken, yangın nedeniyle Uşak- Basmane (İzmir) tren seferi de tedbir amaçlı durduruldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi'inde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılarak söndürme çalışmaları GAMER'de takip ediliyor. Yangına gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edilmeye devam edildi.

Öte yandan Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi ve Uşak'a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı. Ayrıca Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesildi.

Yangın sebebiyle Uşak - Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu. Öte yandan havanın kararması nedeniyle saat 20.00 itibari ile hava araçları bölgedeki çalışmalarını durduruldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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