Manisa'da çıkan yangında Kızılay yardıma koştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da çıkan yangında Kızılay yardıma koştu

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan yangınla mücadele eden Kızılay, hem yangın bölgesindeki ekiplere destek sağlıyor hem de yangından etkilenen vatandaşlara yardım ediyor.

16.08.2024 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan yangınla mücadele devam ederken Kızılay Manisa Şubesi de hem yangın bölgesindeki ekiplerin hem de yangından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

Gece boyunca kontrol altına alma çabalarının devam ettiği Gördes'in Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangını sürerken Manisa Valisi Enver Ünlü de yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Türk Kızılayı Manisa Şubesi de söndürme çalışmalarını yürüten ekiplerin ve yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Gördes ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına gece boyunca 1 gece görüşlü helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 367 personel katılırken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan ve karadan daha fazla ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle boşaltılan 2 mahalledeki vatandaşlar ise güvenli bölgelere taşınarak barınmaları sağlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kayacık'taki orman yangınında durumun iyiye gittiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kızılay, Kızılay, 3-sayfa, 3-sayfa, Gördes, manisa, Gördes, manisa, 3.Sayfa, 3.Sayfa, Yaşam, Yaşam, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da çıkan yangında Kızılay yardıma koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
08:56 Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam İşte yeni fiyat tarifeleri Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifeleri
19:50 İlk vakayı doğruladılar Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı İlk vakayı doğruladılar! Maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:48 Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova’ya transfer oluyor Atacağı imzayla paraya para demeyecek Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek
15:47 Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 10:15:01. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da çıkan yangında Kızılay yardıma koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement