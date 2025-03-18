Manisa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan ve 27 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Manisa JASAT ve Salihli JASAT tarafından yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve tehdit başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 27 yıl 9 ay 14 gün hapis cezası olan firari şüpheli A.G.'nin(42), Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi'ndeki arazide saklandığını tespit etti. Firari hükümlü, Manisa JASAT ve Salihli JASAT tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından firari hükümlü A.G., Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA