Manisa'da gerçekleştirilen 'Güven Huzur' uygulamasında 14 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da gerçekleştirilen 'Güven Huzur' uygulamasında 14 şahıs yakalandı

Manisa\'da gerçekleştirilen \'Güven Huzur\' uygulamasında 14 şahıs yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güven Huzur' uygulamasında aranan 14 şahıs yakalanırken, 20 araç da trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 4 bin 577 şahıs sorgulanırken, 2 bin 100 araç denetlendi ve 252 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 motosiklet denetlendi ve 3 motosiklet sürücüsüne para cezası verildi. Uygulama sırasında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, okullar, parklar, metruk binalar, otogarlar ve tren garları kontrol edildi. Ayrıca, 2 iş yerinde ve 2 şahsın kapalı alanda tütün mamulleri tükettiği tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Uygulama sonucunda 6 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi ve 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

14.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:12
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güven huzur' uygulamasında aranan 14 şahıs yakalanırken 20 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Şubat Salı Günü 14.00-16.00 ve 20.00-23.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 116 ekip 514 personelin katılımıyla 'Manisa Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda 4 bin 577 şahıs sorgulanırken, aranan 14 şahıs yakalandı. 2 bin 100 aracın denetlendiği uygulamada 252 araç sürücüsüne 615 bin 597 TL para cezası uygulanırken, 20 aracın trafikten men edildiği bildirildi. 26 motosikletin denetlendiği uygulamalarda 3 motosiklet sürücüsüne 11 bin 521 TL para cezası uygulandığı açıklandı.

Yapılan uygulamada 182 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 60 okul ve çevresi, 50 park ve bahçe, 29 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edilirken, 2 iş yerinde ve 2 şahsın kapalı alanda tütün mamulleri tükettiği tespit edilerek 1954 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamada, 6 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet havalı tüfek ele geçirilirken, 4 şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'da gerçekleştirilen 'Güven Huzur' uygulamasında 14 şahıs yakalandı - Son Dakika
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