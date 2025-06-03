Manisa'da Güvenlik Faaliyetleri Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Güvenlik Faaliyetleri Raporu

Manisa\'da Güvenlik Faaliyetleri Raporu
03.06.2025 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Özkan, mayıs ayında yapılan güvenlik operasyonlarını ve tutuklamaları açıkladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, mayıs ayı içerisinde il genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaşan Vali Özkan, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesine dikkat çekti.

Vali Özkan, suç ve suçlularla mücadelede tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket ettiğini belirterek, kamu düzeninin sağlanması noktasında özellikle ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinin öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Organize suçlarla mücadelede 16 kişi tutuklandı

Manisa'da Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından mayıs ayında gerçekleştirilen 3 ayrı organize suç operasyonunda toplam 32 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Vali Özkan, bu kişilerden 16'sının tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Vali Özkan, organize suç örgütlerine karşı taviz verilmeden kararlı bir şekilde mücadele edildiğini belirtti.

Zararlı maddelerle mücadelede 94 operasyon, 79 tutuklama

Gençliği hedef alan zararlı maddelerle mücadele kapsamında ise 94 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Özkan, bu operasyonlarda 481 kişinin gözaltına alındığını, 79 kişinin tutuklandığını, 28 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Vali Özkan, bu alanda hem arz hem de talep yönlü etkin çalışmalar yürütüldüğünü, farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

447 hükümlü yakalandı, 174 ruhsatsız silah ele geçirildi

Asayişe yönelik yapılan operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 447 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini açıklayan Vali Özkan, ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında ise 174 silah ele geçirildiğini ve 146 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığinı duyurdu.

Siber suçlarda 169 şüpheli tespit edildi

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde 169 şüpheli şahıs ve hesap tespit edildiğini kaydeden Vali Özkan, bu kapsamda 17 kişinin gözaltına alındığını, 4 kişinin tutuklandığını ve 14 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Trafikte 338 bin denetim, 54 bin işlem

Trafik güvenliğinin kamu düzeni açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Özkan, mayıs ayı boyunca emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 338 bin trafik denetimi yapıldığını ve bu denetimler sonucunda 54 bin işlem tesis edildiğini belirtti.

Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Vali Vahdettin Özkan, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda ise 5 kişinin tutuklandığını, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Vali Özkan, vatandaşların huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla yürütülen tüm bu faaliyetlerin İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirterek, görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Vahdettin Özkan, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, manisa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Güvenlik Faaliyetleri Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi Tekini 6 bin 500 liraya satıyor Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
Boşanma aşamasındaki Cardi B’den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Çiçek açan Tülüşah’ı koparmanın cezası 557 bin TL Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Yeşil Vatan’ vurgusu: 5 karar aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
İş hanında mide bulandıran görüntü Kamera açısını değiştirdi ama... İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı

09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
08:30
Nefesler tutuldu Milyonların gözü bugün açıklanacak veride
Nefesler tutuldu! Milyonların gözü bugün açıklanacak veride
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
05:09
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada
Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
04:44
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı
Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
15:07
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:04
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
14:55
İzmir’deki grev krizinde kim haklı
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
14:51
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 10:02:47. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Güvenlik Faaliyetleri Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.