Manisa'da havuz kavgasında 1 ölü, 2 tutuklama

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Manisa'da 1 kişinin öldüğü çocukların havuz kavgasında 2 tutuklama

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocukların havuz kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dün okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden iki çocuğun aileleri de kavgaya dahil olmuştu. Büyüyen kavgada taraflardan biri, akşam saatlerinde yanındaki kalabalık bir grupla diğer ailenin evine gelmişti. Hafif ticari araçla önce duvara çarparak yıkan şahıs, ardından kapının önünde bulunan İsmail Sönmez'i bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan İsmail Sönmez, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Sokağa ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edilmişti. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede olayın şüphelileri A.S. ve Ş.S.'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. ve Ş.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.