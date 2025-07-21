Manisa\'da Huzur Uygulaması: 203 Bin TL Ceza

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 gün boyunca yapılan asayiş, trafik ve narkotik uygulamalarında toplam 203 bin 161 TL cezai işlem uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi İsmail-Nimet Koşar Yunusemre Aile Sağlığı Merkezi, 5770 Sokak, 5791 Sokak ile Karaçay alanı ve çevresinde sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerde 506 şahıs sorgulandı, 319 araç kontrol edildi. Uygulamada, 30 araç sürücüsüne toplam 197 bin 537 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. Gürültü yaptığı tespit edilen 4 şahsa ise Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında toplam 5 bin 624 TL idari para cezası kesildi. Narkotik ekiplerinin çalışmasında ise 1 şahıstan 2 adet sentetik ecza ile 114,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA