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Manisa'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 22 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 22 şahıs yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda 22 aranan şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 5 bin 101 kişi sorgulanırken, 1682 araç denetlendi ve 112 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. Ayrıca, 208 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 53 park ve bahçe, 67 metruk bina ve çevresi, 4 otogar ve tren garı kontrol edildi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa\'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 22 şahıs yakalandı
06.01.2024 - 18:59,
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği huzur ve güven uygulamasında araması bulunan 22 şahsın yakalandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak Cuma günü saat 21.00-00.00 arasında il genelinde eş zamanlı olarak 99 ekip 377 personelin katılımıyla 'Manisa Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 5 bin 101 şahıs sorgulanırken, aranan 22 şahsın yakalandığı bildirildi. 1682 aracın denetlendiği uygulamada 112 araç sürücüsüne 468 bin 196 TL para cezası uygulandığı ve 16 aracın trafikten men edildiği bilgisi verildi. 15 motosikletin de denetlendiği uygulamada 1 motosiklet sürücüsüne 690 TL para cezası uygulandığı açıklandı. 208 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 53 park ve bahçe, 67 metruk bina ve çevresi, 4 otogar ve tren garının da kontrol edildiği uygulamalarda 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 3 adet 7.65 mm fişek, 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği, 7 şahsa adli işlem yapılırken, 4 şahsa da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada uygulamaların hız kesmeden devam edeceği bilgisi de verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 22 şahıs yakalandı - Son Dakika


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