Manisa'da İşçi Servislerine Denetim: 23 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Manisa'da İşçi Servislerine Denetim: 23 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa il genelinde yapılan denetimlerde kusurlu görülen 23 araç ve sürücüsüne 172 bin 143 TL idari para cezası kesildi. 4 işçi servisi ise trafikten men edildi. Denetimlerde toplamda 209 işçi servisi kontrol edildi.

08.06.2024 17:03
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Manisa il genelinde emniyet ekipleri tarafından dün işçi servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kusurlu görülen 23 araç ve sürücüsüne 172 bin 143 TL idari para cezası kesildiği 4 işçi servisinin ise trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından, 7 Haziran Cuma Günü 23 ekip ve 41 personel ile işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde kontrol edilen 209 işçi servisinden kusurlu görülen 7'si taşıma kanununa ihlalden, biri muayenesiz araç kullanmaktan, 2'si yetki belgesiz araç kullanmaktan, 2'si belirlenen güzergah dışında taşımacılıktan, diğer kanun maddelerinden de 11 olmak üzere toplam 23 araç ve sürücüsüne toplam 172 bin 143 TL idari para cezası uygulandığı ve 4 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da İşçi Servislerine Denetim: 23 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da İşçi Servislerine Denetim: 23 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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