Manisa\'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Bir Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirdi

Erdoğan'dan maden faciasıyla ilgili açıklama: Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacak

Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.