Manisa'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Bir Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirdi - Son Dakika
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Manisa'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Bir Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirdi

Manisa\'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Bir Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız bir tabanca ve fişek buldu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

15.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri M.Ç.'yi (26) durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında şüpheliden 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Bir Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirdi - Son Dakika

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