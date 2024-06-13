Manisa'da Jandarma Operasyonu: 28 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

3.Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüphelilerden şeffaf poşete sarılı 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesinde durumundan şüphelendikleri A.S.(18) ve A.A.'yı(27) durdurup arama yaptı. Yapılan üst aramasında şeffaf poşet içerisine saklanmış 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA