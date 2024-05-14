Manisa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 5 Kişi ve 31 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 5 Kişi ve 31 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Manisa\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 5 Kişi ve 31 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak göçmen taşıyan 5 kişi ile 31 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan soruşturmada, kaçak göçmenlerin Uşak'tan İzmir Dikili ilçesine, buradan da su botlarıyla Yunanistan'a götürüleceği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan şahısların üzerinde 107 bin 500 lira para, araçları ve cep telefonlarına el konuldu. Yakalanan 31 kaçak göçmen ise sınır dışı işlemleri için başvuruldu.

14.05.2024 18:31
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak göçmenleri taşıyan 5 kişi ile 31 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli Kom Grup Amirliği ekiplerince göçmen kaçakçılığına karşı Salihli'de operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak göçmenleri taşıyan 5 kişi ile 31 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan soruşturmada, kaçak göçmenlerin kişi başı bin 500 dolar karşılığında, Uşak'tan İzmir Dikili ilçesine, buradan su botları ile Yunanistan'a götürüleceği tespit edildi.

Kaçak göçmen taşıdıkları tespit edilen U.Ç. (33), B.B. (36), O.G. (33), T.Ç. (30), R.D. (29) isimli 5 araç sürücüsü gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 500 lira paraya, şahısların araçlarına ve cep telefonlarına el konuldu.

Olayda yakalanan 31 kaçak göçmen hakkında 6458 sayılı Kanun kapsamında sınır dışı işlemlerine başlanıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 5 Kişi ve 31 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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