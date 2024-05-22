Manisa\'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şahıs Yakalandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ormanlık Mevkiinde saat: 16.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları tespit edilen F.U. (45), A.Y. (42), S.B. (32) ve K.B. (45), isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte jeneratör, matkap, kazma, balyoz, kürek, kablo, murç ve 2 adet matkap ucu ele geçirildi. Olay hakkında jandarma tarafından Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek adli tahkikata başlandığı açıklanırken, şüpheli şahısların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. - MANİSA