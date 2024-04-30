Manisa'da Kadını Öldüren Şahıs Kendine Ateş Etti - Son Dakika
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Manisa'da Kadını Öldüren Şahıs Kendine Ateş Etti

Manisa\'da Kadını Öldüren Şahıs Kendine Ateş Etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle öldürüp kuyuya atan şahıs, ardından kendi kafasına ateş etti. Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.04.2024 22:12
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle öldürüp kuyuya atan şahıs, ardından kendi kafasına ateş etti. Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'in Çağlayan Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve Sarıgöl ilçesinde ikamet eden, eşiyle boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz (27), bir yıldır birlikte yaşadığı S.Y. (33) ile, kendisine ait 45 AIR 828 plakalı otomobiliyle Alkan Mahallesi Ahlat mevkiinde bulunan bağa geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucunda S.Y., otomobilde bulunan av tüfeğiyle Gözde Yılmaz'ı bir el ateş ederek öldürüp cesedini 3 metre derinliğindeki su dolu kuyuya attı. Şahıs ardından kendi kafasına da bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesini duyanlar 112 acil ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri ve jandarma korkunç manzara ile karşılaştı. Gözde Yılmaz'ın kuyuda olan cenazesini itfaiye ekipleri çıkarırken, suç aleti tüfek ve otomobile jandarma tarafından el konuldu. Olayda ağır yaralanan S.Y. önce Alaşehir Devlet Hastanesi'nde ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan S.T.'nin tedavisine devam edilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gözde Yılmaz'ın boşanma aşamasındaki eşinden 2 ve 6 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kadını Öldüren Şahıs Kendine Ateş Etti - Son Dakika

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