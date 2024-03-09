Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Serkan G. idaresindeki 45 ALC 907 plakalı kamyonet, aynı yönde trafik ışıklarında bekleyen Veysel S. idaresindeki 26 AGK 978 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonetin yolcu koltuğunda bulunan İsa G. sıkışarak yaralandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Kamyonet Tıra Arkadan Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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