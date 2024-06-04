Manisa'da lastiği patlayan tıra yardım etmek için yavaşlayan kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

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Manisa'nın Kula ilçesinde lastiği patlayarak yoldan çıkan tıra yardım etmek için yavaşlayan bir diğer tıra arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 Karayolu üzeri Körez kavşak yakınları Uşak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A idaresindeki 01 ACD 324 plakalı tır lastiği patlaması sonucu şarampole devrildi. Hemen ardından kazayı gören vatandaşlardan yardım etmek için yavaşlayan M.K. idaresindeki 06 CVA 953 plakalı tıra, M.Ü. idaresindeki 45 RA 7470 kamyonet arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda 45 RA 7470 plakalı kamyonet devrildi. Kazanın etkisiyle kamyonetteki M.Ü. ve şarampole devrilen tırdaki A.A. yaralandı. Yaralı vatandaşlara o sırada olay yerinden geçmekte olan 112 acil servis çalışanı Çakır Sarı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı vatandaşları Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan kaza sebebiyle İzmir- Ankara D300 karayolu bir süre trafiğe kapalı kalmasının ardından araçların yoldan kaldırılması ile trafiğe açıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA