Manisa\'da Metamfetamin Operasyonu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri aracı Durasıllı Mahallesi'nde durdurup, araç içerisinde bulunan Ö.A. (23), A.D. (20), Ö.D. (37) ve Y.K.'ye (29) kaba üst araması yaptı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 10 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet zıvana ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA