3.Sayfa

Manisa'da milyonluk tütün operasyonu

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 şahsa ait iş yerinde ve araçlarında yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan boş ve dolu makaronlar, kıyılmış tütün ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Turgutlu ilçesinde A.B. ve B.B. isimli şahısların iş yerinde ve aracında yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 350 bin TL olduğu değerlendirilen, 151 bin 837 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 233 bin 600 adet boş makaron, 345 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 35 kilogram nargile tütünü, 2 milyon 350 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Suçta kullanıldığı tespit edilen araca ise şerh konularak yedi emin otoparkına çekildiği, olayın şüphelileri ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.