Manisa\'da Motosiklet Denetimi: 2,3 Milyon TL Ceza

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Manisa il genelinde emniyet ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik gerçekleştirilen denetimde kusurlu görülen 719 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 331 bin 277 TL idari para cezası kesildiği 59 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1 -3 Mart 2025 tarihlerinde, 47 ekip 84 trafik personeli ve 12 asayiş personeli ile motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik özel bir denetim gerçekleştirildi. Denetim sonucunda, 4 bin 289 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 719 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 331 bin 277 TL idari para cezası uygulandığı, 59 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA