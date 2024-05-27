Manisa'da Motosiklet Denetiminde 482 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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Manisa'da Motosiklet Denetiminde 482 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası Uygulandı

Manisa\'da Motosiklet Denetiminde 482 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, kurallara uymayan 482 araç ve sürücüye toplam 985 bin 703 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 24 araç trafikten men edildi.

27.05.2024 09:46
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, kurallara uymayan 482 araç ve sürücüsüne toplam 985 bin 703 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 25-26 Mayıs tarihleri arasında, 32 ekip 61 personel ile gerçekleştirilen motosiklet denetimi sonucunda; bin 290 araç ve sürücüsü kontrol edilirken; sürücü belgesi eksikliği, yetersiz ehliyet, kask takmamak ve muayenesiz araç gibi kusurlu görülen 482 araç ve sürücüsüne, toplam 985.703 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 24 araç da trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Motosiklet Denetiminde 482 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Motosiklet Denetiminde 482 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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