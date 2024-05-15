Manisa\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kula ilçesi Sandal Mahallesi ile Saraçlar Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Avcı (58) idaresindeki 45 RA 4563 plakalı motosiklet, Saraçlar mahallesi istikametinden Sandal Mahallesi seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle savrulan sürücü başını taş duvara çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, talihsiz şahsın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA