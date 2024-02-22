Manisa\'da Okul Servis Araçlarına Denetim: 2 Sürücüye Ceza Verildi

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Manisa il genelinde emniyet ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde muayenesiz araç kullanmaktan dolayı 2 sürücüye 4 bin 661 TL idari para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 21 Şubat tarihinde 22 ekip ve 42 personel ile okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. 276 okul servisinin denetlendiği uygulamada 'Muayenesiz araç' maddesinden 2 araç ve sürücüsüne toplam 4 bin 661 TL idari para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi. - MANİSA