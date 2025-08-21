Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Halkavlu Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 hava aracı, 25 söndürme ekibi, 3 iş makinesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - MANİSA