Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım alanından çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

10.10.2024 15:57  Güncelleme: 16:00
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Manisa'da orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım alanından çıkan yangının ormana sıçraması sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Söğütalan Mahallesi'nde çıktı. Tarım arazisinde çıkan yangının ormana sıçraması sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerine haber verildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor - Son Dakika

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