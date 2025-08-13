Manisa\'da Orman Yangınına Neden Olan Şahıs Tutuklandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Yangının, Şehzadeler Belediyesi'nin bölgede yürüttüğü hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında, demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edildi.

Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi'nde 11 Ağustos günü orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alanın büyük bölümüne yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edilerek havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının, Şehzadeler Belediyesi'nin bölgede yüklenici firma aracılığıyla yürüttüğü hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA