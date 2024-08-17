Manisa'da orman yangınları nedeniyle bin 440 vatandaş tahliye edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde orman yangınlarının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polis koordinesinde bin 440 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde; Karayakup köyü 60, Yeniköy mahallesi 260, Kale mahallesi 200, Kemer mahallesi 400, Kurttuhan mahallesi 270 ve Hacıhıdır köyünden 250 vatandaşımız olmak üzere toplam bin 440 vatandaşımız tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA