Manisa\'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Dindarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A yönetimindeki 16 AIH 019 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.A, eşi A.A. ve çocukları A.T.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA