Manisa'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Manisa\'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar hakkında soruşturma başlatıldı.

11.05.2024 13:04
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Dindarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A yönetimindeki 16 AIH 019 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.A, eşi A.A. ve çocukları A.T.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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