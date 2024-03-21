Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs Turgutlu ilçesinde yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da PKK/KCK-YPG/PYD Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP'nin seçim otobüsünden inen bir kişi ile market sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, tabancayla ateş ederek kardeşlerden birini öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olayın ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında saat 18.15 sıralarında Sazlıca yolu, Hacı Sabancı Bulvarı Cezaevi Kavşağında 34 EBH 518 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEY 667 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı ve 24 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan yağmacı kıskıvrak yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan şahıslara yönelik çalıştırma yapıldı. H.S. ve K.N. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Beykoz'da yaşlı bir kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumu ciddiyetini koruyor.
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