Su baskınında mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Su baskınında mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Su baskınında mahsur kalan 4\'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı
15.02.2026 13:08  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası 1 yetişkin ve 4 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından botla tahliye edildi. Su baskınları nedeniyle oluşan tehlikeye karşı vatandaşlar uyarıldı.

Manisa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehzadeler ilçesinde su baskını nedeniyle mahsur kalan 1 yetişkin ve 4 çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle botla güvenli alana tahliye edildi.

Manisa genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı mahallelerde su birikintileri ve taşkınlar meydana geldi. Özellikle Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi'nde yükselen su seviyesi nedeniyle 1 yetişkin ve 4 çocuk bulundukları adreste mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, mahsur kalan 5 kişiyi bot yardımıyla bulundukları noktadan alarak güvenli alana çıkardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşların tedbir amaçlı kontrolleri yapılırken, bölgede su tahliye ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Şehzadeler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Manisa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su baskınında mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:25:47. #7.11#
SON DAKİKA: Su baskınında mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.