Su baskınında mahsur kalan 4\'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Manisa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehzadeler ilçesinde su baskını nedeniyle mahsur kalan 1 yetişkin ve 4 çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle botla güvenli alana tahliye edildi.

Manisa genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı mahallelerde su birikintileri ve taşkınlar meydana geldi. Özellikle Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi'nde yükselen su seviyesi nedeniyle 1 yetişkin ve 4 çocuk bulundukları adreste mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, mahsur kalan 5 kişiyi bot yardımıyla bulundukları noktadan alarak güvenli alana çıkardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşların tedbir amaçlı kontrolleri yapılırken, bölgede su tahliye ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - MANİSA