Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 110 Litre Sahte İçki ve Damıtma Düzeneği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 110 Litre Sahte İçki ve Damıtma Düzeneği Ele Geçirildi

Manisa\'da Sahte İçki Operasyonu: 110 Litre Sahte İçki ve Damıtma Düzeneği Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 ikamette yapılan aramalarda toplam 110 litre sahte içki ve damıtma düzeneği ele geçirildi. Operasyon sonucunda ayrıca satıma hazır alkol, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve cep telefonları da bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:09
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 ikamete düzenlenen operasyonda 70 litre rakı ve 40 litre viski olmak üzere toplam 110 litre sahte içki ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu R.E. (61), N.E. (55) ve A.E.'nin (61) ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, 3 ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 40 litre viski, 70 litre rakı olmak üzere toplam 110 litre sahte içkinin yanı sıra 47 adet 0.5 litre satıma hazır alkol, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 15 adet 9 mm kuru sıkı tabanca fişeği, 3 cep telefonu ile rakı imalatında kullanılan 2 adet damıtma düzeneği ele geçirildi. Sahte içkilere ve malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 110 Litre Sahte İçki ve Damıtma Düzeneği Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 110 Litre Sahte İçki ve Damıtma Düzeneği Ele Geçirildi - Son Dakika
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