Manisa\'da sevgi yollarında motosiklet denetimi

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Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir merkezindeki sevgi yollarında motosikletlere yönelik denetim yaptı. Yayaların güvenliğini sağlamak ve sevgi yollarını tamamen yayaların kullanımına sunmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, park halinde ve hareket halindeki motosikletler titizlikle kontrol edildi, gerekli uyarılar yapıldı.

Son dönemlerde artan motosiklet yoğunluğuna karşı harekete geçen Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sevgi yollarını işgal eden motosiklet sürücülerine gerekli uyarılarda bulunarak, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Ekipler, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu alanların motosiklet trafiğinden arındırılması için kararlılıkla çalışıyor.

"Denetimler devam edecek"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sevgi yollarında gerçekleştirilen denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Şehrimizde yayaların güvenliğini ve rahatlığını ön planda tutuyoruz. Sevgi yollarının motosikletlerden arındırılması, sadece yayaların güvenliği için değil, aynı zamanda huzurlu bir şehir yaşamı için de kritik bir öneme sahip. Denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız devam edecek," dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de denetimlerin yayaların güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Yetkililer, sevgi yollarının asıl amacına uygun şekilde kullanılmasının sağlanması için vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini ifade etti. Denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği ve ihlallerin tespit edilmesi durumunda yasal yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşlardan destek bekleniyor

Yayaların konfor ve güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen bu denetimlerde, zabıta ekipleri ayrıca bilgilendirme çalışmaları da yaparak vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor. Yetkililer, motosiklet sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmalarını ve sevgi yollarını işgal etmemelerini istiyor. Denetimlerin vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını belirten zabıta ekipleri, özellikle ailelerin ve yaşlıların bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. İlerleyen dönemlerde de sürdürülecek olan denetimlerle, sevgi yollarının yalnızca yayalara ait bir alan olarak kalması hedefleniyor. - MANİSA