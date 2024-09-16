Vatandaşlardan şikayet yağdı! Manisa'da sokak düğünleri yasaklandı - Son Dakika
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Vatandaşlardan şikayet yağdı! Manisa'da sokak düğünleri yasaklandı

Vatandaşlardan şikayet yağdı! Manisa\'da sokak düğünleri yasaklandı

Manisa Valiliği geçtiğimiz hafta ilçe kaymakamlıklara gönderdiği kararla kırsal kesimler hariç il sınırları içerisinde sokakta yapılan düğün, nişan, sünnet gibi toplu eğlence törenlerinin yasaklandığını duyurdu. Kararın vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler ve özellikle sokakların kapatılmasından kaynaklı ambulans ve itfaiye araçlarının olay yerine geçişini zorlaştırması üzerine alındığı duyuruldu.

16.09.2024 12:59
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Manisa Valiliği tarafından alınan yeni karar ile il sınırları içerisindeki kırsal bölgeler hariç sokakta yapılan düğünler, nişanlar, kına geceleri ve sünnet gibi toplu eğlence törenleri yasaklandı. Karar, şehir merkezindeki düğün ve törenleri kapsarken, kırsal mahallelerdeki organizasyonların yasak dışında bırakıldığı ifade edildi.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYET YAĞDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, sokaklarda düzenlenen bu etkinliklerin aşırı gürültüye neden olduğu ve vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikayet alındığı vurgulandı. Özellikle yaşlılar, bebekler, hastalar ve öğrencilere yönelik mağduriyetin yaşandığı belirtilen açıklamada, okul döneminin başlamasıyla birlikte sokak düğünlerinin çevredeki okullarda da eğitim sürecini olumsuz etkilediği kaydedildi. Ayrıca, bu tür etkinlikler sebebiyle sokakların kapatılmasının, ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının geçişini de zorlaştırdığının altı çizildi.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Manisa Valiliği yasağın, halkın huzurunu korumak ve kamu sağlığını gözetmek amacıyla alındığını vurguladı. Gürültü kirliliğinin yanı sıra, trafik ve acil sağlık hizmetlerinin de aksamasına yol açan bu etkinliklerin, özellikle şehir merkezlerinde ciddi sorunlara neden olduğu ifade edildi. Valilik, ilgili kolluk kuvvetleri ve zabıta birimlerince bu yasağın uygulanması konusunda sıkı bir denetim yapacağını belirtti. Uymayanlara ise Kabahatlar Kanunu'nun Gürültü başlıklı 36. maddesindeki hükümlerin uygulanacağı açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vatandaşlardan şikayet yağdı! Manisa'da sokak düğünleri yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fikret Kılınç:
    Düğün konvoylarıda yasaklansın tüm türkiyede 70 2 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Doğru bir karar olup tüm illerede gelmesi dileği ile: Sebep dün apartmanın açık alanınına musaade edildi maddi sıkıntıdan dolayı, adam havai fişek patlattı ya evi yansaydı ne olacaktı... 32 1 Yanıtla
  • Doğan Avcı:
    Türkiye'deki tüm illerde yasaklanmalı. Düğün konvoylarıda dahil 30 0 Yanıtla
  • Mehmet Topal:
    İstanbul'da yasaklansın Sultanbeyli 15 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    nefes alma vergisi geliyor 0 0 Yanıtla
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