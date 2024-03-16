Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu suç örgütünü çökertti. Operasyonda gözaltına şüphelilerden örgüt lideriyle beraber 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeye de el konuldu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında 12 şüpheliyi takibe aldı. 12 şüphelinin Manisa il genelinde "Yağma, Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Silahla Yaralama, 6136 SKM ve Tehdit" suçlarına karıştıkları tespit edilirken şüphelilerden 2'si emniyet sorgusunun ardından farklı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonu genişleten emniyet ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Manisa il geneliyle İzmir'in Buca ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri kamu görevlisi olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri operasyonda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 19 adet fişek, 7 adet kesici delici alet, bin 891 adet extacy hap, 54 gram taş kokain, 2,8 gram esrar, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Ö.Ç. isimli şahsın liderliğini yaptığı organize suç örgütü elemanlarından R.Ö. (33), A.U. (41), İ.T. (27), Ö.Ç. (36), Ş.A. (48) ve A.K. (31) olmak üzere 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Suç Örgütü Operasyonu: Kamu Görevlisi de Tutuklandı - Son Dakika
Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Binevler Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.A. ve N.A. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada, 19 UP 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Talip Azman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında meydana gelen bot faciasında 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ederken, 4 kişi kurtarıldı ve 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bota tahminen 40 kişinin bulunduğu belirtilirken, 15-20 kişi hala aranıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Elazığ'da inşası devam eden 3 katlı bir binanın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs, uzun süren ikna çalışmalarının sonucunda intihar etmekten vazgeçirildi. İntihar girişimi sırasında bir çocuğun, 'Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın' öğüdü dikkat çekti.
İstanbul'da metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşlar üst geçitte yoğunluk oluşturdu. Metrobüs üst geçidindeki insan selinin oluşturduğu manzara ile aynı karede yer alan 'Tam yol ileri' seçim afişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen D.K (46) isimli kadın, evinin banyosunda iple boynundan asılmış halde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nda kopan malzeme yüklü sepet 24 yaşındaki işçinin üzerine düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştıktan sonra ticari taksi alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?