Manisa'da Tarım Araçları ve Servis Araçları Denetlendi

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Manisa'nın 5 ilçesinde emniyet ekipleri tarafından tarım araçları ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlar denetlendi. Denetimde, 152'si traktör, 194'ü işçi taşıyan servis araçları olmak üzere toplam 346 araçtan 8'inin trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa'da yaz aylarında en çok kazaya karışan araçların başında gelen traktör ve tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 28-29 Haziran 2024 tarihlerinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ile ilçe trafik birimleri tarafından 30 ekip ve 57 personel ile tarım araçları ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 152'si traktör, 194'ü işçi taşıyan servis araçları olmak üzere toplam 346 araçtan 21 araç sürücüsüne 55 bin 720 TL para cezası uygulanırken 8 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA