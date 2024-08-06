Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü - Son Dakika
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Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada uyuyan 6 yaşındaki bir kız çocuğu, üzerinden geçen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası çocuğun yakınları kamyon sürücüsünü tabanca ile vurarak öldürdü. İki şüpheli gözaltına alındı.

06.08.2024 20:22
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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen olayda, tarlada uyurken üzerinden kamyon geçen 6 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi. Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından tabanca ile vurulan kamyon sürücüsü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARLADA KAMYONUN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Olay, Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında ailesinin yanında bulunan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak, tarlanın bir kenarında uyudu. Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, geri geri giderken uyuyan çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından minik Ayşenur'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ŞOFÖRÜ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜLER

Olay sonrası çocuğun yakınları da kamyon sürücüsü Şükrü Erdem'i tabanca ile vurup yaraladı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kamyon sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kamyon sürücüsü Şükrü Erdem'i vuran kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu tespit etti. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ramo: 2 ay yatıp çıkardı şoför vatandaş mahkemeyi kendisi yapmış adaletin olmadığı ülkede insanlar Kendi adaletini kendisi sağlar 124 423 Yanıtla
  • Bilal: 6 yaşındaki çocuğun orda ne işi var...çocuğuna sahip çıkmamassin adam görmemiş..anne baba olarak suçlu sizsiniz şoför değil... 492 35 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Tam üçüncü sınıf dünya ülkesine yakışır haberler. 347 34 Yanıtla
  • Sami Göksu: ailenin ihmali şöforun kusuru var 340 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Mevsimlik işçi ve Tabanca ne garip bir ülke olduk 266 20 Yanıtla
  • Mehmet Balpetek: Çok acı bir durum Allah yardım etsin Allah sabır versin 210 9 Yanıtla
  • Hmk hmk: Allah her iki aileyede sabır versin inşallah 165 5 Yanıtla
  • Sabri Kılıc: şimdi bu durumda çocuğu uyuyan ailenin sorumsuzluğu mu yoksa kamyon şoförünün dikkatsizligimi sorumlu. adamı öldürmüşler bide boşu boşuna kendilerinin hatasıni şoförden almışlar . yazık 154 3 Yanıtla
  • Murat Aksoy: Allah sabır versin her iki ailenin zor bir sınaması bir tarafta kızını kaybetmiş aile birtarafta ekmeği için direksiyon sallayan adam her iki tarafın başı sağ olsun elimizden hiçbir şey gelmez Allah’ın taktiri ilahi böyle haber gördümmü çok üzülüyorum 98 5 Yanıtla
  • Cengo Dingo: adalet sart ama yok adalet lazim ama uygulayan yok adalet lazimdir ama beceriksiz hakimlerin elinde adalet oyuncak olmus malesef yazik sofor ile cocugun hayatina ama adalet lazim bu ulkeye ailesi icin gercekten uzuldum keske keske hic yasanmasaydi bu durum 49 6 Yanıtla
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