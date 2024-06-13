Manisa'da tefecilik operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

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Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa'nın Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde 8 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda tapu, senet, satış sözleşmesi, vekaletname ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı.

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa'nın Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığınca tefecilik, silahlı yağma ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işleyen 5 şüpheliye yönelik olarak 12 Haziran günü 8 adres ve 4 araçta eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 16 adet senet, 6 adet satış sözleşmesi, 2 adet vekaletname, 1 adet tapu senedi, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA