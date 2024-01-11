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Manisa'da Trafik Denetimi: 124 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Manisa'da Trafik Denetimi: 124 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından yapılan uygulamada, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. 18 ekip ve 36 personel ile gerçekleştirilen özel denetimde, 572 araç ve sürücü kontrol edildi. Kusurlu görülen 124 araç ve sürücüye toplam 275 bin TL idari para cezası verildi ve 13 araç trafikten men edildi.

Manisa\'da Trafik Denetimi: 124 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
11.01.2024 - 12:40,
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından uygulama yapıldı. 18 ekip 36 personel ile gerçekleştirilen özel denetim sonucunda 572 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 124 araç ve sürücüsüne toplam 275 bin TL idari para cezası uygulandı, 13 araç trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Trafik Denetimi: 124 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Trafik Denetimi: 124 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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