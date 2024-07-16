Manisa\'da Trafik Denetimleri Sonucunda Cezalar Kesildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması Timlerince yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması Timlerince emniyet kemeri, yaya önceliği, motosiklet, traktör ve alkol/uyuşturucu madde kullanımına yönelik denetimler yapıldı. 5 bin 717 araç ve sürücü kontrol edildiği denetimlerde 297 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 9 araç trafikten men edildi, 14 sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ile haciz/yakalama kaydıyla aranan 11 araç da yakalandı. - MANİSA