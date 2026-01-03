Kazada ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlu, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba Samet Ulutaş (31) ile oğlu Necip Ulutaş (6) için cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze töreni öncesi baba ve oğlun cenazeleri evlerine getirilerek helallik alındı. Ardından cenazeler Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'ne getirildi. Kazada yaralanan anne Ümmü Gül Ulutaş cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Baba Samet Ulutaş ile oğlu Necip Ulutaş, kılınan cenaze namazının ardından Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kazanın geçmişi

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümmü Gül Ulutaş (26) idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Samet Ulutaş (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Necip Ulutaş (6) ise kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Ümmü Gül Ulutaş, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - MANİSA