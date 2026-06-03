Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak zeytinliğe devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, Yunusemre ilçesi Maldan Mahallesi Göletyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Altay (76) yönetimindeki 17 TA 990 plakalı traktör, yolun alt kısmında bulunan zeytinliğe devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede traktörün yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun altına yuvarlandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Emin Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da Traktör Kazası: 76 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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