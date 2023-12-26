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Salihli'de traktör kazası: Lise öğrencisi yaralandı - Son Dakika
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Salihli'de traktör kazası: Lise öğrencisi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, traktör ve römorkun üzerinden geçen lise öğrencisi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan öğrencinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Salihli\'de traktör kazası: Lise öğrencisi yaralandı
26.12.2023 - 17:12,
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahallesi'nde meydana gelen kazada üzerinden traktör ve römorku geçen lise öğrencisi yaralandı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Kaza, Salihli'nin Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Hiva K.(16) Taytan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada karşı yönden gelen Ramazan B.(58) yönetimindeki 43 VE 023 plakalı traktörün altında kaldı. Traktör ve römorkun üzerinden geçtiği Hiva K., ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Kaza sonucu vücudunda kırıklar oluşan Hiva K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan lise öğrencisinin traktör altında kaldığı kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de traktör kazası: Lise öğrencisi yaralandı - Son Dakika


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