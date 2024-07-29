Manisa'da traktör ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da traktör ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Manisa\'da traktör ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki traktör ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda traktör römorkunda bulunan karpuzlar yola saçıldı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

29.07.2024 10:55
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki traktör ve hafif ticari aracın karıştığı kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

Alaşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Y.H. (36) yönetimindeki 16 AGL 408 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Ü.T. (40) yönetimindeki 35 YAP 36 plakalı karpuz yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.H. ile hafif ticari araçta yolcu konumunda olan İ.Y. (49), Y.H. (51), U.H. (23), N.H. (46) ve traktör sürücüsü Ü.T. yaralandı. Yaralılar bölgede bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktör römorkunda bulunan karpuzlar ise yola saçıldı.

Jandarmanın kaza ile ilgili başlattığı çalışma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da traktör ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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