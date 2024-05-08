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Manisa'da tren otomobile çarptı: 1 ölü

MANİSA - Manisa'da Uşak- İzmir seferini yapan yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesindeki tren yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gülbahçe Mahallesi'nden domates yetiştirdiği bahçesine gitmek isteyen Yaşar Ercan (39), kullandığı otomobille hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Uşak - İzmir seferini yapan 15-444 DM sefer sayılı yolcu tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken çevredekilerin haber vermesi üzeri olay yerine 112 acil servis, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil içerisinde sıkışan Yaşar Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan olay yerinde bekletilen trendeki yolculardan biri fenalaşırken sağlık ekipleri fenalaşan yolcuyu ambulansa aldı.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ercan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ercan'ın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesinde yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.