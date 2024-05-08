Manisa'da tren otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da tren otomobile çarptı: 1 ölü

Geniş Video İzle

Manisa'da Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesindeki tren yolunda meydana geldi.

08.05.2024 13:43  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da tren otomobile çarptı: 1 ölü

MANİSA - Manisa'da Uşak- İzmir seferini yapan yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesindeki tren yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gülbahçe Mahallesi'nden domates yetiştirdiği bahçesine gitmek isteyen Yaşar Ercan (39), kullandığı otomobille hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Uşak - İzmir seferini yapan 15-444 DM sefer sayılı yolcu tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken çevredekilerin haber vermesi üzeri olay yerine 112 acil servis, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil içerisinde sıkışan Yaşar Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan olay yerinde bekletilen trendeki yolculardan biri fenalaşırken sağlık ekipleri fenalaşan yolcuyu ambulansa aldı.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ercan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ercan'ın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesinde yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Manisa\'da tren otomobile çarptı: 1 ölü
Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, İzmir, Uşak, Ulaşım, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da tren otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da tren otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement