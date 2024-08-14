Manisa'da Uçak Kardeşler'e ait işletme yangında küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Uçak Kardeşler'e ait işletme yangında küle döndü

Manisa\'da Uçak Kardeşler\'e ait işletme yangında küle döndü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Uçak Kardeşlere ait yaş sebze ve meyve işletmesi, çıkan yangın sonucu küle döndü. Yangında dumandan etkilenen 17 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

14.08.2024 18:39  Güncelleme: 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Uçak Kardeşlere ait yaş sebze ve meyve işletmesi, çıkan yangın sonucu küle döndü. Yangında dumandan etkilenen 17 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 14.00 sıralarında yaş sebze ve meyve sektöründe ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler'e ait işletmenin malzeme deposunda yangın çıktı. Plastik ve köpük malzemelerinin kısa sürede alev alması sonucu alevler kısa sürede işletmenin tamamını sardı. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 17 itfaiye aracı, orman işletme araçları, Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makineleri ile müdahale edildi.

Yangın söndürme esnasında müdahale eden çalışanlardan ilk belirlemelere göre 17 kişi dumandan etkilenerek Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yangın kısmen kontrol altına alınırken olay yerinde yangını takip eden Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, "Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında maddi zarar oluştu. Can kaybımız yok. 17 kişi dumandan etkilenerek hastanelerde tedavi altına alındılar. Durumları iyi. Yangın kontrol altına alındı, çevreye sıçraması durduruldu. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, 3-sayfa, manisa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uçak Kardeşler'e ait işletme yangında küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:30 “Üvey anneyle ilişki“ lafını duyunca arkadaşını sokak ortasında öldürdü "Üvey anneyle ilişki" lafını duyunca arkadaşını sokak ortasında öldürdü
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
10:17 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:12 Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 19:37:09. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Uçak Kardeşler'e ait işletme yangında küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement