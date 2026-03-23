Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
23.03.2026 17:15
Alaşehir'de yapılan operasyonda 745 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 745 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheli şahısları yakalamak ve suç unsuru elde etmek amacıyla Yeni Mahalle'de belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda toplam 745 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen E.E. (22) ve G.S. (20), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Alaşehir, Manisa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:41
Fenerbahçe’de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti
Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti
16:30
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
