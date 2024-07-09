Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şubat ayında yapılan uyuşturucu operasyonunun ardından genişletilen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 55 şahıstan 40'ı tutuklandı. Operasyonda 3 milyon 818 bin sentetik hap kapsülü ele geçirildi.

09.07.2024 18:53
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şubat ayında uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen operasyonun ardından genişletilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan ve ardından hakim karşısına çıkarılan 55 şahıstan 40'ı tutuklandı.

Geçtiğimiz şubat ayında Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent mahallesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince eski bir tavuk çiftliğine yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı genişleten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgütlü şekilde uyuşturucu madde imali ve ticareti yapma suçundan devam eden soruşturma dosyası kapsamında suç organizasyonu içerisinde irtibatı ve iltisakı bulunan Turgutlu merkezli, Salihli ilçesi, İstanbul, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde toplam 55 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından hakim karşısına çıkarılan 55 şahıstan 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 milyon 818 bin sentetik hap kapsülü ele geçirildi

İki ilçe dört ili kapsayan operasyonlarda 4 adet uyuşturucu hap imal etmeye yarayan makine, 358 bin 858 adet sentetik ecza hap, kapsüllendiğinde 992 bin adet sentetik ecza hap imal edilebilecek 397 kg toz halinde uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi, 36 koli toplamda 3 milyon 818 bin adet sentetik ecza hap boş kapsülü, 107 adet plaster şeridi ele geçirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Tutuklama - Son Dakika

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