Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince "Uyuşturucu, Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yaptığı değerlendirilen şahısların ikamet ettiği 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; İ.A. (31), A.E. (28), R.B (31), E.E.(32), S.M.S. (24), H.B. (31), S.B. (34), Y.Ö. (65) isimli 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 127 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hasas terazi, 40 adet extasy hap, 0,56 gram esrar maddesi, 4 adet sentetik ecza hapı, 2 adet içim aparatı, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan İ.A. (31), R.B (31), E.E.(32), H.B. (31) ve S.B. (34) isimli 5 şahıs tutuklandı. S.M.S. (24) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.E. (28) ve Y.Ö. (65) isimli şahıslar da serbest bırakıldı. - MANİSA