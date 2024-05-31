Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri sabah saatlerinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan, Kullanan ve Nakleden' şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, cadde üzerinde polis ekiplerini görünce, kaçmaya çalışan B.D. (19), polisler tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı. B.D. ile firari olarak aranan ve ikametinde yakalanan Y.G. (22)'nin yapılan üst aramasında 119 şerit halinde bin 666 adet 300 miligramlık sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yapılan tahkikat sonunda, adliyeye çıkarılan B.D. ve Y.G. isimli şahıslar mahkemece tutuklandı. - MANİSA