Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. Operasyonda, 119 şerit halinde bin 666 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

31.05.2024 20:08
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri sabah saatlerinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan, Kullanan ve Nakleden' şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, cadde üzerinde polis ekiplerini görünce, kaçmaya çalışan B.D. (19), polisler tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı. B.D. ile firari olarak aranan ve ikametinde yakalanan Y.G. (22)'nin yapılan üst aramasında 119 şerit halinde bin 666 adet 300 miligramlık sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yapılan tahkikat sonunda, adliyeye çıkarılan B.D. ve Y.G. isimli şahıslar mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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